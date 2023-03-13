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"На зарплате у олигархов России": олимпийская чемпионка объяснила скандальное возвращение на турниры фехтовальщиков РФ

Елена Павлова
Другие виды спорта
8 минут
3,6 т.
'На зарплате у олигархов России': олимпийская чемпионка объяснила скандальное возвращение на турниры фехтовальщиков РФ

Олимпийская чемпионка в женской шпаге украинка Яна Шемякина назвала отвратительным решение Международной федерации фехтования (FIE) снова допустить представителей России и Беларуси к соревнованиям, несмотря на войну в нашей стране. Она не представляет, как украинцы смогут выходить на дорожку против спортсменов РФ, у большинства из которых есть погоны, и предвидит конфликты.

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По мнению Шемякиной, которая в 2022-м стала бронзовым призером чемпионата Европы в команде, нужно начинать протестовать на соревнованиях под эгидой FIE уже сейчас, ведь это она решила вернуть спортсменов из стран-террористов. Также Яна рассказала, какое влияние имеет в фехтовании бывший глава международной федерации россиянин Усманов (возглавлял FIE с 2008 года и переизбирался в 2012, 2016, 2021 годах) и его деньги.

Фехтование Шемякина

– Как по мне, решение о возвращении фехтовальщиков из РФ было ожидаемо. Я так понимаю, что очень много федераций из бедных стран на зарплате у олигархов из России, поэтому, думаю, деньги сделали свое дело. Это первое. Второе – когда война не касается твоей страны, то они думают, что это далеко или "и у нас такое было". И третье – все считают, что спорт вне политики, хотя на самом деле в России, наверное, процентов 90 спортсменов, а то и больше, под погонами в спецслужбах или армии.

Алишер Усманов

На самом деле мне это все отвратительно. Я понимаю, что деньги дают преимущество, но все-таки надеялась, что не настолько и должна быть какая-то справедливость в этой жизни.

– То есть, удивление все же было, когда их допустили?

– Знаете, я знала это еще за несколько дней до голосования. И примерно представляла, как оно будет происходить. Я знала, что приблизительно 100 голосов за возвращение России и 50 – против. И понимаю, кто "за", а кто кто – "против". Поэтому для меня это еще тогда был шок. Но думала, что все-таки что-то должно произойти и изменить эту расстановку сил.

''На зарплате у олигархов России'': олимпийская чемпионка объяснила скандальное возвращение на турниры фехтовальщиков РФ

Я думаю, что Европа полностью была против возвращения россиян, Северная Америка тоже. А Африка, Азия и Латинская Америка проголосовали за.

Я хоть и не очень в это верю, но еще надеюсь на Международный олимпийский комитет. Что, может, он даст им какой-то запрет. Потому что господин Бах был во время войны в Украине, в Киеве, встречался с нашим президентом... Но особо в это не верю.

''На зарплате у олигархов России'': олимпийская чемпионка объяснила скандальное возвращение на турниры фехтовальщиков РФ
''На зарплате у олигархов России'': олимпийская чемпионка объяснила скандальное возвращение на турниры фехтовальщиков РФ

Просто мне очень грустно наблюдать за тем, как в Украине остается все меньше и меньше спортивных залов. Мы живем в разных уголках, у нас нет возможности тренироваться.

Я специально не слежу за российскими спортсменами, но в социальных сетях через каких-то знакомых высвечивается, как они готовятся или отдыхают на сборах в Дубае. То они тренируются на одной базе, то на другой. А наши спортсмены в это время либо готовятся без тренеров за границей, либо дома под звуки сирен, без света. И где здесь справедливость – не знаю.

Российские войска обстреляли спортивный комплекс ''Политехник'' в Харькове
Российские войска обстреляли спортивный комплекс ''Политехник'' в Харькове

– Что нам, на ваш взгляд, нужно делать после такого решения FIE?

– После предыдущего сезона я взяла паузу в карьере и не знаю, к лучшему это или нет. Но я понимаю, каково сейчас Оле Харлан. Она очень ждала эту Олимпиаду в Париже, тренировалась и продолжает это делать. У нас есть Игорь Рейзлин, который был бронзовым призером Игр-2020 в Токио. Он также ожидает Олимпиаду-2024, как последнюю.

Ольга Харлан

Оля Харлан, возможно, еще не будет заканчивать карьеру после Парижа, но для многих наших спортсменов, и не только фехтовальщиков, эти Игры – последние. И из-за того, что у нас в стране война, при том, что не мы – агрессоры, не ездить на соревнования будет все-таки на руку России. Они будут попадать на турниры, и им без нас будет все легче и легче добиваться своих целей.

 

Но с другой стороны, если бы я фехтовала в данный период, то не смогла бы выйти на дорожку с кем-то из россиянок. Я бы, наверное, не ездила и просто бойкотировала турниры. Но не ездить тоже плохо. Ну, не приехали украинцы... Одни соревнования, вторые, третьи поговорили об этом и забыли, кто такая Украина. Но если уже сейчас начинать где-то поднимать какой-то шум-гам...

''На зарплате у олигархов России'': олимпийская чемпионка объяснила скандальное возвращение на турниры фехтовальщиков РФ

На минувших выходных прошел Гран-при Будапешта. Перед соревнованиями девочка из команды звонила и спрашивала, чтобы я сделала в нынешней ситуации. Я сказала, что если вы будете выступать, то, в принципе, будете поддерживать Международную федерацию фехтования, ведь она приняла это решение. А если ничего не делать, то еще один-два турнира, и они утвердятся в мысли, что хорошо сделали, допустив россиян.

''На зарплате у олигархов России'': олимпийская чемпионка объяснила скандальное возвращение на турниры фехтовальщиков РФ

Поэтому, возможно, уже сейчас надо начинать бойкотировать, показывать миру, что мы не собираемся это терпеть. Но говорю девчонкам, что решение за ними, ведь у них есть тренер, главный тренер. Ведь мне из дома легко говорить, а они находятся непосредственно на соревнованиях. Но я же говорю, что бойкотировать и нормально, и нет, поскольку об украинцах быстро забудут.

– Да, это если бы с нами бойкотировали и другие страны, которые имеют авторитет в этом виде спорта... Еще кстати звучало мнение, правда, в связи с Олимпиадой, приезжать на соревнования, но бойкотировать россиян уже там, чтобы это было перед камерами и прессой.

– Показательно... Но вы понимаете, у нас соревнования сейчас начинаются за океаном, и это очень дорого, а денег в связи с войной и так нет, очень много спортсменов ездят на турниры за свой счет. Приехать и не выступить в Будапеште – это одно. А если соревнования в Колумбии или у ребят в Аргентине. Или олимпийский отбор тоже начинается за океаном, и это стоит не гривну и не две. А ты понимаешь, что в фехтовании россиян много, и через одного ты с ними обязательно встретишься.

''На зарплате у олигархов России'': олимпийская чемпионка объяснила скандальное возвращение на турниры фехтовальщиков РФ

– У нас некоторые читатели начали предлагать договариваться, чтобы россиянам просто не выдавали визы.

– Я тоже думаю о каких-то санкциях, но вы же понимаете, какую работу для этого нужно провести. И сколько времени это займет. Это нужно было начинать еще в первые месяцы полномасштабной войны. А сейчас до отбора на Олимпиаду остается месяц, и денег у россиян хватает.

У них и до войны денег было много, и президентом международной федерации был Усманов. Сейчас он временно сложил свои полномочия. Но на подготовку россиян это не влияет, они поехали на сбор в Дубай, у них все хорошо, они не чувствуют, что где-то идет война. Они сейчас как раз отдохнули за год и с новыми силами начнут отбор на Олимпиаду.

''На зарплате у олигархов России'': олимпийская чемпионка объяснила скандальное возвращение на турниры фехтовальщиков РФ
Алишер Усманов

Тем более у нас такой контактный вид спорта, я даже не знаю, как это будет происходить. У нас парни очень агрессивно настроены. Иногда бывали столкновения и без войны, когда они что-то на судью могли сказать или между собой... И у девушек бывало.

Я помню был случай лет 10–15 назад, когда к нам на сборы приехал один парень из Армении, а другой – из Азербайджана. Армянин такой молодой, лет 16, а азербайджанцу где-то 30. И тренер поставил их в одну команду. Парень из Армении согласился, потому что молодой и уже не помнил войны, а представитель Азербайджана где-то воевал или его родные где-то погибли. Он отказался с ним фехтовать. Отреагировал очень агрессивно. Мы тогда в полной мере не поняли, почему так. А вот сейчас я это все осознаю. Наверное, я бы сделала точно так же.

Фехтование Шемякина

– Да, я, например, помню помню конфликт между сербскими и боснийскими фанатами на чемпионате Европы по баскетболу-2013.

– Да, а помните совсем недавно наши футболисты в Турции с россиянами подрались? Знаете, я смотрю, что израильтяне всегда с охраной. Но это их собственная охрана. А когда Израиль фехтует с Египтом, то это такие страсти – просто как корида. Я смотрю на девушек, и они просто ненавидят друг друга, готовы поубивать.

''На зарплате у олигархов России'': олимпийская чемпионка объяснила скандальное возвращение на турниры фехтовальщиков РФ

Но больше всего меня удивляет тот факт, что всегда во время военных конфликтов страну-агрессора не допускали к соревнованиям. Почему сейчас россиян допустили? Какая-то непонятная позиция. Но все решают деньги...

– Да, деньги, плюс, сколько лет Усманов был главой международной федерации, и везде остались связи.

– Да, одна девочка приехала с Кипра и говорит: "Ой, мы там так за Усмановым скучаем, он нам помогал финансово". А один тренер ей ответил: "А ничего, что эти деньги помазаны кровью? Как тебе потом живется?" Нормально? А знаете, сколько много таких.

 

Реально до войны Усманов очень много сделал для фехтования. Я, правда, видела передачу, как он эти деньги заработал, но это уже отдельная история. А те, кто свои конверты от него получают, они этого не понимают. Но надежда умирает последней и будем надеяться, что примется какое-то правильное решение.

Фехтование Шемякина

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что скандальное возвращение россиян на турниры озадачило украинских фехтовальщиков. Они не собираются жать сопернику руки и вообще выходить на дорожки.

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