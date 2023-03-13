''На зарплате у олигархов России'': олимпийская чемпионка объяснила скандальное возвращение на турниры фехтовальщиков РФ

Олимпийская чемпионка в женской шпаге украинка Яна Шемякина назвала отвратительным решение Международной федерации фехтования (FIE) снова допустить представителей России и Беларуси к соревнованиям, несмотря на войну в нашей стране. Она не представляет, как украинцы смогут выходить на дорожку против спортсменов РФ, у большинства из которых есть погоны, и предвидит конфликты.

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По мнению Шемякиной, которая в 2022-м стала бронзовым призером чемпионата Европы в команде, нужно начинать протестовать на соревнованиях под эгидой FIE уже сейчас, ведь это она решила вернуть спортсменов из стран-террористов. Также Яна рассказала, какое влияние имеет в фехтовании бывший глава международной федерации россиянин Усманов (возглавлял FIE с 2008 года и переизбирался в 2012, 2016, 2021 годах) и его деньги.

– Как по мне, решение о возвращении фехтовальщиков из РФ было ожидаемо. Я так понимаю, что очень много федераций из бедных стран на зарплате у олигархов из России, поэтому, думаю, деньги сделали свое дело. Это первое. Второе – когда война не касается твоей страны, то они думают, что это далеко или "и у нас такое было". И третье – все считают, что спорт вне политики, хотя на самом деле в России, наверное, процентов 90 спортсменов, а то и больше, под погонами в спецслужбах или армии.

На самом деле мне это все отвратительно. Я понимаю, что деньги дают преимущество, но все-таки надеялась, что не настолько и должна быть какая-то справедливость в этой жизни.

– То есть, удивление все же было, когда их допустили?

– Знаете, я знала это еще за несколько дней до голосования. И примерно представляла, как оно будет происходить. Я знала, что приблизительно 100 голосов за возвращение России и 50 – против. И понимаю, кто "за", а кто кто – "против". Поэтому для меня это еще тогда был шок. Но думала, что все-таки что-то должно произойти и изменить эту расстановку сил.

Я думаю, что Европа полностью была против возвращения россиян, Северная Америка тоже. А Африка, Азия и Латинская Америка проголосовали за.

Я хоть и не очень в это верю, но еще надеюсь на Международный олимпийский комитет. Что, может, он даст им какой-то запрет. Потому что господин Бах был во время войны в Украине, в Киеве, встречался с нашим президентом... Но особо в это не верю.

Просто мне очень грустно наблюдать за тем, как в Украине остается все меньше и меньше спортивных залов. Мы живем в разных уголках, у нас нет возможности тренироваться.

Я специально не слежу за российскими спортсменами, но в социальных сетях через каких-то знакомых высвечивается, как они готовятся или отдыхают на сборах в Дубае. То они тренируются на одной базе, то на другой. А наши спортсмены в это время либо готовятся без тренеров за границей, либо дома под звуки сирен, без света. И где здесь справедливость – не знаю.

– Что нам, на ваш взгляд, нужно делать после такого решения FIE?

– После предыдущего сезона я взяла паузу в карьере и не знаю, к лучшему это или нет. Но я понимаю, каково сейчас Оле Харлан. Она очень ждала эту Олимпиаду в Париже, тренировалась и продолжает это делать. У нас есть Игорь Рейзлин, который был бронзовым призером Игр-2020 в Токио. Он также ожидает Олимпиаду-2024, как последнюю.

Оля Харлан, возможно, еще не будет заканчивать карьеру после Парижа, но для многих наших спортсменов, и не только фехтовальщиков, эти Игры – последние. И из-за того, что у нас в стране война, при том, что не мы – агрессоры, не ездить на соревнования будет все-таки на руку России. Они будут попадать на турниры, и им без нас будет все легче и легче добиваться своих целей.

Но с другой стороны, если бы я фехтовала в данный период, то не смогла бы выйти на дорожку с кем-то из россиянок. Я бы, наверное, не ездила и просто бойкотировала турниры. Но не ездить тоже плохо. Ну, не приехали украинцы... Одни соревнования, вторые, третьи поговорили об этом и забыли, кто такая Украина. Но если уже сейчас начинать где-то поднимать какой-то шум-гам...

На минувших выходных прошел Гран-при Будапешта. Перед соревнованиями девочка из команды звонила и спрашивала, чтобы я сделала в нынешней ситуации. Я сказала, что если вы будете выступать, то, в принципе, будете поддерживать Международную федерацию фехтования, ведь она приняла это решение. А если ничего не делать, то еще один-два турнира, и они утвердятся в мысли, что хорошо сделали, допустив россиян.

Поэтому, возможно, уже сейчас надо начинать бойкотировать, показывать миру, что мы не собираемся это терпеть. Но говорю девчонкам, что решение за ними, ведь у них есть тренер, главный тренер. Ведь мне из дома легко говорить, а они находятся непосредственно на соревнованиях. Но я же говорю, что бойкотировать и нормально, и нет, поскольку об украинцах быстро забудут.

– Да, это если бы с нами бойкотировали и другие страны, которые имеют авторитет в этом виде спорта... Еще кстати звучало мнение, правда, в связи с Олимпиадой, приезжать на соревнования, но бойкотировать россиян уже там, чтобы это было перед камерами и прессой.

– Показательно... Но вы понимаете, у нас соревнования сейчас начинаются за океаном, и это очень дорого, а денег в связи с войной и так нет, очень много спортсменов ездят на турниры за свой счет. Приехать и не выступить в Будапеште – это одно. А если соревнования в Колумбии или у ребят в Аргентине. Или олимпийский отбор тоже начинается за океаном, и это стоит не гривну и не две. А ты понимаешь, что в фехтовании россиян много, и через одного ты с ними обязательно встретишься.

– У нас некоторые читатели начали предлагать договариваться, чтобы россиянам просто не выдавали визы.

– Я тоже думаю о каких-то санкциях, но вы же понимаете, какую работу для этого нужно провести. И сколько времени это займет. Это нужно было начинать еще в первые месяцы полномасштабной войны. А сейчас до отбора на Олимпиаду остается месяц, и денег у россиян хватает.

У них и до войны денег было много, и президентом международной федерации был Усманов. Сейчас он временно сложил свои полномочия. Но на подготовку россиян это не влияет, они поехали на сбор в Дубай, у них все хорошо, они не чувствуют, что где-то идет война. Они сейчас как раз отдохнули за год и с новыми силами начнут отбор на Олимпиаду.

Тем более у нас такой контактный вид спорта, я даже не знаю, как это будет происходить. У нас парни очень агрессивно настроены. Иногда бывали столкновения и без войны, когда они что-то на судью могли сказать или между собой... И у девушек бывало.

Я помню был случай лет 10–15 назад, когда к нам на сборы приехал один парень из Армении, а другой – из Азербайджана. Армянин такой молодой, лет 16, а азербайджанцу где-то 30. И тренер поставил их в одну команду. Парень из Армении согласился, потому что молодой и уже не помнил войны, а представитель Азербайджана где-то воевал или его родные где-то погибли. Он отказался с ним фехтовать. Отреагировал очень агрессивно. Мы тогда в полной мере не поняли, почему так. А вот сейчас я это все осознаю. Наверное, я бы сделала точно так же.

– Да, я, например, помню помню конфликт между сербскими и боснийскими фанатами на чемпионате Европы по баскетболу-2013.

– Да, а помните совсем недавно наши футболисты в Турции с россиянами подрались? Знаете, я смотрю, что израильтяне всегда с охраной. Но это их собственная охрана. А когда Израиль фехтует с Египтом, то это такие страсти – просто как корида. Я смотрю на девушек, и они просто ненавидят друг друга, готовы поубивать.

Но больше всего меня удивляет тот факт, что всегда во время военных конфликтов страну-агрессора не допускали к соревнованиям. Почему сейчас россиян допустили? Какая-то непонятная позиция. Но все решают деньги...

– Да, деньги, плюс, сколько лет Усманов был главой международной федерации, и везде остались связи.

– Да, одна девочка приехала с Кипра и говорит: "Ой, мы там так за Усмановым скучаем, он нам помогал финансово". А один тренер ей ответил: "А ничего, что эти деньги помазаны кровью? Как тебе потом живется?" Нормально? А знаете, сколько много таких.

Реально до войны Усманов очень много сделал для фехтования. Я, правда, видела передачу, как он эти деньги заработал, но это уже отдельная история. А те, кто свои конверты от него получают, они этого не понимают. Но надежда умирает последней и будем надеяться, что примется какое-то правильное решение.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что скандальное возвращение россиян на турниры озадачило украинских фехтовальщиков. Они не собираются жать сопернику руки и вообще выходить на дорожки.

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