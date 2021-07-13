Мейвезер показал, сколько заработал на поражении МакГрегора. Фото чека

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) поставил на поражение ирландского бойца смешанных единоборств Конора МакГрегора 50 000 долларов. Чек из букмекерской конторы американец опубликовал у себя в Instagram.

На снимке видно, что боксер поставил на то, что поединок завершится победой Порье. На этой ставке 44-летний Мейвезер заработал чистыми более 35 тыс. долларов.

"Спасибо, что позволил мне заработать", – подписал снимок Флойд.

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Напомним, что главный бой UFC 264 между МакГрегором и Порье завершился техническим нокаутом ирландца.

В одном из моментов Конор, отступая, сломал ногу.

После поединка МакГрегор заявил, что это не конец и он хочет четвертый поединок с Порье.

Сам Дастин послал всех фанатов, которые его освистывали, в ж*пу.