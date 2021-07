Все освистывают меня. Можете поцеловать в зад – я избил Конора, – Порье

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Дастин Порье (28-6) эмоционально прокомментировал свою победу в Абсолютном бойцовском чемпионате над ирландцем Конором МакГрегором (28-6), призвав зрителей заткнуться. 32-летний уроженец Луизианы напомнил своему сопернику про карму.

Кроме того после боя Порье заявил, что именно его блок привел к перелому ноги у оппонента.

"Все освистывают меня. Можете поцеловать в зад. Я избил Конора. В конце раунда я поставил ему блок во время удара и услышал щелчок в ноге. До этого он достал меня хорошим кросом. Я не видел момент удара. Карма не сука, она зеркало. Этот ирландский парень перед боем де*ьмово высказывался обо мне и я надрал ему задницу. Иногда такое случается", – заявил Порье после боя.

Between "I hope this guy gets home safe to his beautiful family" and "to everybody booing, they can kiss my whole ass," Poirier has reached fucking legend status