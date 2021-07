Знаменитый ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор МакГрегор (22-6) проиграл американцу Дастину Порье (28-6) в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 264. Третья встреча в истории между этими спортсменами прошла в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena и завершилась в первом раунде после того, как ирландец получил страшный перелом ноги.

Conor McGregor breaks his ankle and Dustin Poirier wins by injury TKO 🤯



pic.twitter.com/KWUyvmq7CZ — the Sports ON Tap (@thesportsontap) July 11, 2021

C арены ирландского спортсмена увезли на каталке.

Видео дня

Conor McGregor was taken from the octagon on a stretcher after suffering a leg injury in his TKO loss to Dustin Poirier. #UFC264 | Full story: https://t.co/LeOIgcERD4 pic.twitter.com/7SSDdN5Ncu — MMA Junkie (@MMAjunkie) July 11, 2021

OBOZREVATEL вел онлайн трансляцию боя МакГрегор – Порье.

Important sequence from the fight when Dustin draws Conor into long exchanges that forces Conor to clinch and to grapple. Dustin fighting his fight and not going blitz for blitz with Conor. pic.twitter.com/RZ9dZorI78 — Sweet Punch Memories (@SweetPmemories) July 11, 2021

Конор с первых секунд уверенно занял центр клетки, много выбрасывая тяжелых ударов ногами и делая акцент на лоу-кики. Порье внезапно попал в разрезе в голову сопернику и попытался сделать текйк-даун.

Макгрегор схватил оппонента на "гильотину" и перевел бой в партер. Порье оказался в очень неприятной ситуации, но смог выбраться из удушающего приема.

Он пытался обойти ноги ирландца. Оба бойца лежа в октагоне работали локтями.

В конце раунда Порье смог подняться и тяжелыми ударами стоя уверенно наносить свои локти на голову лежащего МакГрегора.

За 10 секунд до гонка бойцы вскочили в стойку, начав обмениваться ударами. В какой то момент МакГрегор делая шаг назад оступился и получил перелом ноги.

Due 2 a doctor stoppage @DustinPoirier wins by 1st round TKO over @TheNotoriousMMA. congrats 2 #TheDiamond. without a doubt its gonna be @DustinPoirier vs @CharlesDoBronxs 4 the @ufc Lightweight Title. #TheDiamond is gonna bring the title back 2 the USA. pic.twitter.com/CKtleR0FST — Erik Perez (@BigEPerez) July 11, 2021

Дастин попытался добить упавшего ирландца, но последнего спас гонг. Судья присудил победу техническим нокаутом после медицинского решения.

Перед боем букмекеры отдавали предпочтение представителю США, оценивая его успех коэффициентом 1,80. На победу МакГрегора можно было поставить с показателем 2,10.

Напомним, что это стало третьей очной встречей бойцов за последние 8 лет. В 2014 году нокаутом победил МакГрегор. В января 2021-го Порье взял сенсационный реванш.