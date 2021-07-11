"Это не конец!" Конор прокомментировал поражение от Порье

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор МакГрегор (22-6) заявил, что хочет провести четвертый поединок против американца Дастина Порье (28-6). МакГрегор разгневался из-за намеков на то, что он получил травму, когда наносил удар по сопернику.

Как видно на видео, перелом случился в тот момент, когда ирландец делал шаг назад.

"Это еще не конец! Если мне придется подраться с тобой на улице, то это будет на улице. Мне наплевать. Твоя жена в моем списке. Эй, Дастин! Детка, ответь мне на сообщение и мы поговорим с тобой позже... Ты хорошо выглядишь, маленькая шл*ха", – цитирует Конора Foxsport.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, третий бой в истории между МакГрегором и Порье состоялся в Лас-Вегасе и завершился после первого раунда.

После поединка Порье оскорбил соперника, напомнив ему про карму.