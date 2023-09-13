Марина Бех-Романчук отказалась выступать в финале Бриллиантовой лиги-2023

Знаменитая украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук не будет выступать в финале "Бриллиантовой лиги", который 16-17 сентября пройдет в американском Юджине. Как сообщает "Суспильне", 28-летняя уроженка Хмельнитчины отказалась участвовать в главном старте осени из-за проблем со здоровьем.

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Таким образом наша страна в Юджине будет представлена Ярославой Магучих, Ириной Геращенко, Юлией Левченко, Андреем Проценко (все – прыжки в высоту), Анной Рыжиковой и Викторией Ткачук (бег).

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 августа Марина Бех-Романчух завоевала серебряную медали чемпионата мира в Венгрии. Наша соотечественница принесла первую награду стране на первенстве планеты.

24 июля Марина завоевала "золото" в тройном прыжке на Европейских играх-2023, которые состоялись в Польше. Бех-Романчук впервые в своей карьере стала чемпионкой этих соревнований в личном первенстве. До этого в активе атлетки было "золото" 2019 в командном первенстве.

Напомним, что 20 августа 2022-го Бех-Романчук выиграла Мультиспортивный чемпионат Европы, который проходил в Мюнхене. Наша соотечественница стала лучшей в секторе для тройного прыжка, показав результат 15.02 м.

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