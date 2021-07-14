МакГрегора отстранили от боев до 2022 года – журналист

Ирландского бойца смешанных единоборств (MMA) Конора МакГрегора отстранили от участия в поединках до 7 января 2022 года. Во время третьего боя против Дастина Порье на UFC 264 он получил ужасный перелом левой ноги.

Как сообщил авторитетный спортивный журналист Эл Доусон на своей странице в Twitter, ирландец может вернуться и раньше, если получит разрешение врача-ортопеда. Минимальный срок его отстранения составляет шесть недель. Конору также запрещено принимать участие в контактных спаррингах до начала-середины августа.

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Напомним, что в ночь с 10 на 11 июля МакГрегор и Порье провели третий поединок, который закончился досрочно. В конце первого раунда ирландец оступился и сломал левую большеберцовую кость, что привело к его поражению.

Отметим, что во время первой очной встречи в октагоне в 2014 году Конор нокаутировал американца, а в январе 2021-го Дастин взял неожиданный реванш.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, кто выигрывал на судейских записках перед досрочной остановкой третьего боя между МакГрегором и Порье.

Легендарный боксер Флойд Мейвезер показал, сколько заработал на поражении ирландца.