МакГрегор – Порье: стало известно, кто побеждал по судейским запискам перед остановкой боя

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
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МакГрегор - Порье

На момент остановки боя между Конором МакГрегором и Дастином Порье после первого раунда все трое судей отдавали преимущество именно американцу. На двух судейских записках 32-летний уроженец Луизианы доминировал со счетом 10-8. Третий судья оценил преимущество Дастина счетом 10-9.

Макгрегор лидировал в дебюте встречи, доставая соперника лоу-киками, несколько раз попал ногой в корпус, бил в голову с рук. Этого заряда хватило лишь на половину 5-минутки. После того, как встреча перешла в партер и Порье стал активно работать локтями по голове сверху, у рефери несколько раз был законный повод остановить бой.

Напомним, что главный бой UFC 264 между МакГрегором и Порье завершился техническим нокаутом ирландца.

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Конор сломал ногу.

В одном из моментов Конор, отступая, сломал ногу.

В конце раунда Конор внезапно упал.

После поединка МакГрегор заявил, что это не конец и он хочет четвертый поединок с Порье.

Конор МакГрегор

Сам Дастин послал всех фанатов, которые его освистывали, в ж*пу.

Дастин Порье победил Конора МакГрегора
UFCДастин ПорьеКонор МакГрегор