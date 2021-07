МакГрегор – Порье: стало известно, кто побеждал по судейским запискам перед остановкой боя

На момент остановки боя между Конором МакГрегором и Дастином Порье после первого раунда все трое судей отдавали преимущество именно американцу. На двух судейских записках 32-летний уроженец Луизианы доминировал со счетом 10-8. Третий судья оценил преимущество Дастина счетом 10-9.

Макгрегор лидировал в дебюте встречи, доставая соперника лоу-киками, несколько раз попал ногой в корпус, бил в голову с рук. Этого заряда хватило лишь на половину 5-минутки. После того, как встреча перешла в партер и Порье стал активно работать локтями по голове сверху, у рефери несколько раз был законный повод остановить бой.

Scorecards for Dustin Poirier vs Conor McGregor 3:



Two of the judges scored the sole round 10-8 in Dustin Poirier's favour.



Hard to disagree with them. #UFC264 pic.twitter.com/0ZoIPYGl4i