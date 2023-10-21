Магучих снялась в нестандартной фотосессии для Vogue, спровоцировав резонанс у болельщиков

Титулованная украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала одной из главной героинь выпуска печатного издания Vogue Ukraine Edition, которое выходит 24 октября под слоганом "Воля к победе". Чемпионка мира по прыжкам в высоту предстала в нестандартном виде без привычных спортивных атрибутов и экипировки.

Кроме заставочной фотографии, где 22-летняя днепрянка запечатлена в кожаной куртке, надетой на обнаженное тело, Магучих снялась еще в нескольких провокационных образах.

Так на одном из снимков Ярослава снята со спины топлес. На другом – спортсменка стоит в профиль, демонстрируя читателям свои длинные ноги.

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Отметим, что в комментариях не все подписчики поняли задум авторов, раскритиковав фотосет. Особенно смутило интернет-пользователей откровенный снимок на фоне текста, отсылающего к войне. Также фоловеры раскритиковали короткие шорты прыгуньи в высоту.

Vogue попытался объяснить, что заголовок "Воля к победе" не подразумевал вторжение России, однако некоторые читатели с этим не согласились.

Напомним, что 17 сентября Магучих выиграла легкоатлетическую "Бриллиантовую лигу", победив на финальном этапе, который прошел на стадионе "Хейворд Филд" в американском Юджине.

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