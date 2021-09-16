Магучих поделилась эмоциями после скандала из-за фото с россиянкой Ласицкене на Олимпиаде-2020

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих призналась, что сначала ей было непросто переживать критику, которая обрушилась на нее после скандального фото с российской коллегой Марией Ласицкене. На Олимпиаде в Токио наша соотечественница выиграла "бронзу", а ее главная соперница – "золото".

В интервью на YouTube-канале "Информатор FM" украинка поблагодарила всех, кто помог ей преодолеть этот момент. По словам спортсменки, наибольшую поддержку ей оказали тренер и родители.

"Конечно, эмоционально мне было немного тяжело. Это было непросто, когда мы были на Олимпиаде, когда все случилось. Но уже потом мой тренер настраивала меня на то, что необходимо абстрагироваться, делать свое дело и как-то более спокойно реагировать на эту ситуацию. Я благодарю ее, моих родителей и многих других людей, которые меня поддерживали. Это помогало не опускать руки", – рассказала Магучих.

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Она также отметила, что после случая с Ласицкене появились инструкции по поведению в подобных ситуациях.

Напомним, что, вернувшись с Игр в Токио, наша соотечественница объяснила, почему сделала фото с россиянкой. Комментатор Виталий Волочай, который работал на Олимпиаде-2020, заявил, что момент со снимком был вырван из контекста.

Как сообщал OBOZREVATEL, на последнем этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе Магучих снова попала на одно фото с Ласицкене. Позже Ярослава рассказала, почему так получилось, и призвала критиков "заняться собой".