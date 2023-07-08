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"Люди второго сорта". Россию и Беларусь допустили к Азиатским играм, но есть нюанс

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
1,6 т.
'Люди второго сорта'. Россию и Беларусь допустили к Азиатским играм, но есть нюанс

Порядка 500 спортсменов из России и Беларуси будут допущены к участию в Азиатских играх в Гуанчжоу, которые пройдут в 23 сентября по 8 октября 2023 года, сообщает insidethegames.biz. Это сделано, чтобы помочь атлетам из РФ и РБ пройти квалификацию на Олимпийские игры в Париже.

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При этом есть несколько нюансов. Российские и белорусские спортсмены будут соревноваться вне медального зачета и без возможности получить награды.

"Люди второго сорта". Россию и Беларусь допустили к Азиатским играм, но есть нюанс

Использование национальной символики россиянам и беларусам запрещено. Все участники из этих двух стран будут выступать под нейтральным флагом.

"Люди второго сорта". Россию и Беларусь допустили к Азиатским играм, но есть нюанс

В том случае, если представители России и Беларуси покажут результат, позволяющим им участвовать на ОИ во Франции, окончательное решение о допуске будут принимать международные федерации 31 вида спорта, включенного в программу Парижа-2024.

"Люди второго сорта". Россию и Беларусь допустили к Азиатским играм, но есть нюанс

В комментариях российские болельщики назвали такую ситуацию унизительной.

"То есть участвовать на соревнованиях типа Олимпиады без флага и гимна это унизительно, а в Азиатских играх без флага, гимна и медалей это норм. Все так, я ничего не перепутал?" – стебутся пользователи.

"Люди второго сорта". Россию и Беларусь допустили к Азиатским играм, но есть нюанс

Российские фанаты считают, что такие условия делают их соотечественников людьми второго сорта.

"Люди второго сорта". Россию и Беларусь допустили к Азиатским играм, но есть нюанс
"Люди второго сорта". Россию и Беларусь допустили к Азиатским играм, но есть нюанс

Перспектива участия российских и белорусских спортсменов в Азиатских играх, впервые появилась в январе после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что хочет видеть их на Играх в Париже.

Абсолютному большинству спортсменов России и Беларуси запрещено участвовать в международных соревнованиях с марта 2022 года после вторжения Москвы в Украину.

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