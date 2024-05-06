Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выдала феерический бред о скором развале Соединенных Штатов Америки. Трехкратная олимпийская чемпионка, которая более 20 лет не бывала в Америке, выразила уверенность в том, что люди в США "живут на грани общей катастрофы".

Об этом Вяльбе заявила в интервью пропагандистскому изданию "МК-Спорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина повторила традиционные кремлевские нарративы о так называемых традиционных ценностях и загнивающем Западе, где "ничего хорошего нет".

"Лет двадцать с лишним назад была последний раз в США и казалось: "Вот это круто, и это круто!". А сейчас понимаю, что там полная задница. Реально. Общаюсь же с людьми, кто-то еще в 90-е уехал. Они уже живут на грани общей катастрофы. Ничего хорошего нет в жизни, плюс засилье этих законов про ЛГБТ, трансгендеров и так далее. Люди боятся детей в школу отпускать. Плюс наркомания, мигранты. Приезжают реальные головорезы, воруют, выносят все подряд, а власти ничего не могут сделать. С другой стороны, хорошо: лет двадцать еще – и вас уже не будет. Сами себя закопаете", – сказала Вяльбе.

До этого глава ФЛГР выступила за то, чтобы Путин отдал приказ об ударе армией РФ по Европе, в частности Великобритании. Также она выразила уверенность в том, что спортсмены из РФ не вернутся в международные соревнования до 2028 года, и пожаловалась на отношение к россиянам на Западе.

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