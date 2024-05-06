'Чтобы сидели тихо': чемпионка ОИ из РФ призвала Путина 'нажать все кнопки' и ударить по Лондону

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выступила за то, чтобы диктатор Владимир Путин отдал приказ об ударе армией РФ по Европе, в частности, Великобритании. Трехкратная олимпийская чемпиона также пожалела главаря Кремля, который "устал от подлости, вранья, от западных политиков".

Об этом Вяльбе в патриотичном угаре заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Глава ФЛГР эпично прогнулась перед Путиным, пообещав "если надо, пойти и в партизаны, и в атаку, и куда угодно", а также размечталась о "победе во всех направлениях".

"Я бы уже давно нажала на все кнопки, на которые только возможно, чтобы прямо по центру Лондона уже что-то проехалось и все наконец-то сели и сидели тихо. Ему надо отдать должное – нигде мускул у человека не дрогнул. Верю, что он тоже, наверное, устал от всего этого – от подлости, вранья, от западных политиков и дипломатов, которые никакие не политики и не дипломаты", – сказала Вяльбе.

Ранее она выразила уверенность в том, что спортсмены из РФ не вернутся в международные соревнования до 2028 года, и пожаловалась на отношение к россиянам на Западе.

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