Легендарный российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко лицемерно заявил о поддержке украинцев, которых каждый день убивает армия его страны. 47-летний уроженец Рубежного Луганской области выдал традиционные нарративы кремлевской пропаганды о "фашистах и националистах", говоря об агрессии РФ.

Об этом Емельяненко-старший заявил в интервью казахстанскому YouTube-каналу "Уақыт көрсетеді". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и фанат войны обвинил самих украинцев, которых назвал братским народом, в том, что они раскололи "нашу православную веру".

"Мы сражаемся не с братскими народами, а с фашистами, националистами. А братский народ мы поддерживаем. Для любого православного человека, верующего то, что сейчас происходит в Украине, что сейчас происходит между нашими народами, – большая трагедия. Каждое воскресенье мы читаем молитвы, чтобы у украинского народа спала эта пелена с глаз, чтобы прекратился раскол в вере нашей православной. Мы с большой болью переживаем это", – сказал Емельяненко.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили пожаловался на брезгливость к представителям РФ со стороны украинцев.

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