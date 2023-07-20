Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева, которая считается любовницей диктатора Владимира Путина, потребовала изменить решение международной федерации (FIG) о допуске российских спортсменов в свои соревнования под нейтральным флагом. Она назвала ограничения на использование национальной символики страны-агрессорки политизацией спорта.

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Об этом Кабаева заявила в комментарии пресс-службе академии "Небесная грация". Победительница Игр в Афинах-2004 добавила, что для запрета флага и гимна России нет никаких оснований, а само решение FIG недостаточным для восстановления полных прав атлетов из террористического государства.

"Мы приветствуем решение FIG о допуске российских спортсменов к соревнованиям. Однако этого недостаточно. Российские спортсмены должны иметь право выступать под своим флагом. Монополия отдельных стран на международные спортивные организации недопустима. Вмешательство политики в спорт разрушает его. Параллельно нужно создавать международную спортивную систему, которая была бы свободна от политики", – сказала Кабаева.

Отметим, что в FIG объяснили допуск россиян и беларусов к своим турнирам "стремлением к миру" и желанием "соблюдать права" спортсменов.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян назвал дном запрет символики России на международных соревнованиях.