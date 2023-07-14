'Нет оснований': чемпион ОИ из РФ назвал дном запрет флага России

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян возмутился условиями допуска российских спортсменов к международным соревнованиям. Победитель Игр-2020 особо раскритиковал запрет выступать под национальным флагом страны-агрессора, назвав это "дном".

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Об этом Далалоян заявил в интервью YouTube‑каналу "Россия – это я!". Гимнаст добавил, что сейчас якобы нет никаких оснований для санкций в отношении представителей РФ, забыв о том, что его страна развязала преступную войну против украинского государства и его граждан.

"Безусловно, я расстраиваюсь, я мог бы выступать. Я в нормальном состоянии, еще не старый для гимнастики. Выступать без флага России – это дно. Это тяжело. В Токио под нейтральным флагом у нас была форма, которая нас грела. Не скажешь, что мы не русские. На прошлой Олимпиаде хоть была зацепочка. Был скандал с допингом, сейчас понимаю, что в большинстве это было высосано из пальца, но были хоть какие‑то объяснения, почему под нейтральным флагом. Сейчас санкции истекли, нет никаких оснований ехать в нейтральном статусе, но они все равно выдвигают это условие", – сказал Далалоян.

Накануне стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не станет 26 июля приглашать Россию и Беларусь на Игры-2024 в Париже.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев призвал запретить деятельность МОК в России.