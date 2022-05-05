Легкоатлетка-чемпионка по своему опыту назвала основное отличие украинцев от россиян

Прославленная украинская бегунья Анна Рыжикова, комментируя войну с Россией, поделилась историей из своей жизни, после которого у нее сложилось однозначное мнение о россиянах, как о безвольных личностях. 32-летняя спортсменка, дважды выигрывавшая Европейские игры, призналась, что после начала полномасштабного вторжения ей в личные сообщения написал лишь один российский спортсмен.

"Сказал, что понимает, что происходит, но боится за свою семью, поэтому не может делать никаких заявлений или протестов, что все это не поможет, потому что против политики невозможно идти. И тут я поняла, насколько мы разные. Украинцы всегда отстаивают свои права и свободы – как в жизни, так и в спорте", – цитирует Рыжикову пресс-служба ФЛАУ.

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Анна уверена, что на многие года российские спортсмены стали для украинцем пустым место.

"Теперь я уверена, что никто из украинцев в их сторону даже не взглянет. Какими бы хорошими людьми они ни были, и как бы нам ни сочувствовали, но они спортсмены, а значит, лидеры мнений. И они при этом молчат", – добавила легкоатлетка. ​

​Как сообщал OBOZREVATEL, чемпионка Украины по дзюдо Ирина Киндерская, которая в 2017 году приняла гражданство Азербайджана, но продолжает тренироваться в Киеве, рассказала, что в первые дни начала войны пыталась достучаться до знакомых российских спортсменов. ​

​ 30-летняя уроженка Хмельницкого разочаровалась в россиянах, осознав, что это абсолютно неадекватные личности, удалив все контакты с ними.