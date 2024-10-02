'Кто они такие? Издевательство': новое решение суда по фигуристке Валиевой вызвало истерику в России

Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию фигуристки Камилы Валиевой на решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) дисквалифицировать ее за употребление допинга. Более того, россиянку обязали выплатить все финансовые издержки, которые понесли стороны во время рассмотрения дела.

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Это решение вызвало новый приступ ярости у известной тренерки по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. В интервью порталу Sport24 ярая фанатка диктатора Владимира Путина и Z-патриотка назвала издевательством подобные санкции в отношении Валиевой, которую нелепо продолжает считать "чистой" спортсменкой.

"Не понимаю, зачем это все обсуждать. Я отрицательно отношусь к этому явлению с самого начала. Для нас понятно, что Камила невиновна, а от них ничего хорошего я не ждала. А про то, что суд еще обязал Валиеву покрыть затраты, то если им надо – пусть сами этим занимаются. Кто они вообще такие, чтобы обязывать? Издевательство над Камилой было с самого начала", – сказала Тарасова.

А олимпийская чемпионка в конькобежном спорте и депутатка Государственной думы Светлана Журова не придумала ничего лучше, кроме как заявить пропагандистам из РИА "Новости" о политическом заказе против российской фигуристки.

"Это очень хорошо легло на почву всех политических ситуаций. Она стала жертвой и заложницей всего этого. Они поняли, что девочка талантливая, замечательная, одаренная, плюс появилась возможность в дальнейшем лишить нашу команду золотой медали. По их сценарию информационной войны все сходилось. К сожалению, это продолжается", – отметила она.

Напомним, CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. В суде РФ не смогла доказать даже существования дедушки Камилы, который якобы приготовил ей пирожное с содержанием запрещенного вещества. Сама спортсменка нелепо оправдалась за употребление допинга.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Международный олимпийский комитет (МОК)ь официально лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали Пекина-2022 из-за допинга Камилы Валиевой.

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