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Украинская красавица выиграла чемпионат Европы по легкой атлетике. Видео

Максим Иншаков
Другие виды спорта
1 минута
231
Магучих

Знаменитая украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая является одной из красивейших спортсменок нашей страны, завоевала "золото" чемпионата Европы, который проходит в Стамбуле. 21-летняя днепрянка с первой попытки взяла планку на высоте 1.98 м.

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Украинская красавица выиграла чемпионат Европы по легкой атлетике. Видео

Второй стала представительница Нидерландов Бритт Веерман (1.96 м). На третью ступень пьедестала поднялась еще одна украинка - Екатерина Табашник (1.94 м). Киевлянка Юлия Левченко завершила выступление на пятом месте.

Украинская красавица выиграла чемпионат Европы по легкой атлетике. Видео

Уже в статусе чемпионки континента Магучих штурмовала высоту в 2.03, однако все три попытки оказались неудачными.

Украинская красавица выиграла чемпионат Европы по легкой атлетике. Видео

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