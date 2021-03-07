Красивейшая легкоатлетка Украины выиграла чемпионат Европы

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих с результатом 2 метра выиграла чемпионат Европы в помещении, который с 4 по 7 марта проходил в польском Торуне.

19-летняя днепрянка в своей последней попытке пыталась покорить высоту 2,07, но это ей не удалось.

"Серебро" завоевала 25-летняя киевлянка Ирина Геращенко, с результатом 1,98 метра.

Еще одна представительница Украины Юлия Левченко стала четвертой, прыгнув на 1,94 метра.

Отметим, что Магучих обладает неофициальным титулом красивейшей спортсменки нашей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля Магучих с результатом 202 см выиграла турнир в Карлсруэ, установив мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет в закрытом помещении.

27 октября 2019 года Магучих получила приз "Восходящая звезда" на торжественной ежегодной церемонии награждения EA Golden Tracks, которая прошла в Таллине (Эстония).

30 сентября 2019-го Ярослава принесла сборной Украины серебряную награду на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, завоевав второе место в прыжках в высоту. При этом 18-летняя спортсменка установила мировой рекорд среди юниоров в возрастной категории U-20.