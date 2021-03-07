Красивейшая легкоатлетка Украины выиграла чемпионат Европы

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
6,2 т.
Ярослава Магучих

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих с результатом 2 метра выиграла чемпионат Европы в помещении, который с 4 по 7 марта проходил в польском Торуне.

19-летняя днепрянка в своей последней попытке пыталась покорить высоту 2,07, но это ей не удалось.

Ярослава Магучих во время гимна Украины
Статистика выступлений Ярославы Магучих

"Серебро" завоевала 25-летняя киевлянка Ирина Геращенко, с результатом 1,98 метра.

Еще одна представительница Украины Юлия Левченко стала четвертой, прыгнув на 1,94 метра.

Отметим, что Магучих обладает неофициальным титулом красивейшей спортсменки нашей страны.

Ярослава Магучих на отдыхе
Ярослава Магучих
Ярослава Магучих
Ярослава Магучих на тренировке
Ярослава Магучих в зале
Ирина Геращенко на тренировке
Ирина Геращенко на пляже

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля Магучих с результатом 202 см выиграла турнир в Карлсруэ, установив мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет в закрытом помещении.

27 октября 2019 года Магучих получила приз "Восходящая звезда" на торжественной ежегодной церемонии награждения EA Golden Tracks, которая прошла в Таллине (Эстония).

30 сентября 2019-го Ярослава принесла сборной Украины серебряную награду на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, завоевав второе место в прыжках в высоту. При этом 18-летняя спортсменка установила мировой рекорд среди юниоров в возрастной категории U-20.

Польшалегкая атлетикаЯрослава МагучихЮлия Левченко