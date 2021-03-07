Красивейшая легкоатлетка Украины выиграла чемпионат Европы
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих с результатом 2 метра выиграла чемпионат Европы в помещении, который с 4 по 7 марта проходил в польском Торуне.
#EuroIndoor #Torun2021 🇵🇱— SportRisultati (@SportRisultati) March 7, 2021
high jump W
1️⃣ Yaroslava #Mahuchikh 🇺🇦 2.00
2️⃣ Iryna Herashchenko 🇺🇦 1.98
3️⃣ Ella Junnila 🇫🇮 1.96
4️⃣ Yuliya Levchenko 🇺🇦 1.94
5️⃣ Daniela Stanciu 🇷🇴 1.92#atletica #athletics https://t.co/Wlj4032Ajh
19-летняя днепрянка в своей последней попытке пыталась покорить высоту 2,07, но это ей не удалось.
"Серебро" завоевала 25-летняя киевлянка Ирина Геращенко, с результатом 1,98 метра.
Еще одна представительница Украины Юлия Левченко стала четвертой, прыгнув на 1,94 метра.
Отметим, что Магучих обладает неофициальным титулом красивейшей спортсменки нашей страны.
Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля Магучих с результатом 202 см выиграла турнир в Карлсруэ, установив мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет в закрытом помещении.
27 октября 2019 года Магучих получила приз "Восходящая звезда" на торжественной ежегодной церемонии награждения EA Golden Tracks, которая прошла в Таллине (Эстония).
30 сентября 2019-го Ярослава принесла сборной Украины серебряную награду на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, завоевав второе место в прыжках в высоту. При этом 18-летняя спортсменка установила мировой рекорд среди юниоров в возрастной категории U-20.