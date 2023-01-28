Знаменитого ирландского бойца смешанных единоборств (MMA) Конора МакГрегора сбила машина, когда он ехал на велосипеде недалеко от дома, тренируясь перед очередным поединком. По словам знаменитого спортсмена водитель не увидел его, так как был ослеплен встречным солнцем.

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МакГрегор не получил серьезных повреждений, отделавшись неглубокой раной на бедре и порванными штанами.

"Солнечная ловушка, водитель меня не видел и на полной скорости врезался в меня. Слава Богу, что мое время еще не пришло. Благодарен навыкам в борьбе и дзюдо. Я успел сгруппироваться и это спасло мне жизнь", - написал у себя в Instagarm 34-летний Конор.

Также он опубликовал видео последствий ДТП. Слышно, как ирландец говорит водителю, что у него "все хорошо", а автомобилист говорит, что ему "очень жаль".

Затем слышно, как МакГрегор говорит: "Это противно. Я мог там умереть".

Он показывает камере, что его брюки порвались из-за заноса на асфальте.

Водитель, который представляется как Ник, затем подвозит МакГрегора и его байк домой.

Известно, что МакГрегор ездит на велосипеде в качестве подготовки за несколько недель до боя.

Его поклонники и друзья были шокированы случившимся.

Кинорежиссер Гаррет Уоррен написал: "Это правильное исполнение трюка. Интересно, как быстро он ехал? Машина казалась далекой, когда остановилась, так что должна была быть хорошая скорость".

Другой фанат пошутил: "Этот водитель выглядит напуганным, он думал, что вы на него наброситесь".

Третий добавил: "Представьте, что вы сбиваете кого-то с велосипеда, а затем понимаете, что это МакГрегор".

Как сообщал OBOZREVATEL, Конор МакГрегор является давним поклонником главаря Кремля Владимира Путина и несколько раз восхищался им.

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