Командир САУ умер после операции: чемпион Украины воевал на Запорожской направлении

16 июля ушел из жизни мастер спорта Украины по гребле на каноэ и многократный чемпион страны Андрей Слупский. После полномасштабного вторжения России спортсмен воевал в рядах ВСУ. Однако организм защитника не сумел восстановиться после тяжелой хирургической операции. Теперь известному гребцу навсегда 54 года.

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Андрей Слупский родом с Волыни. В греблю будущий чемпион пришел в Шацке, где занимался под руководством заслуженного тренера Украины Тараса Шевченко. Спортсмен неоднократно становился победителем национальных чемпионатов, а с 1985-го по 1994 год представлял Украину на международной арене.

В последнее время Слупский сменил весло на оружие и вступил в ряды ВСУ. Был командиром САУ в 33-й отдельной механизированной бригаде, воевал с российскими оккупантами на Запорожском направлении.

А 16 июля 54-летний гребец умер после тяжелой хирургической операции...

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Бахмутом погиб известный гребец, который служил в разведке. В бою с российскими оккупантами в Донецкой области отдал свою жизнь мастер спорта Украины по гребному слалому Олег Серый из Винницы.

Также Олег уверенно стоял на лыжах и работал горнолыжным спасателем. Как раз в Карпатах 24 февраля 2022 года его и застала полномасштабная война с РФ. Олег вернулся домой, взял в руки оружие и отправился на фронт, чтобы самому защищать свою семью и страну от российских оккупантов. В армии Серый служил в разведке.

Также мы рассказывали, что потомок самого сильного человека планеты погиб в боях под Кременной. После смерти жены Иван Завольский растил двух дочерей, а после начала полномасштабной войны сначала волонтерил, а затем стал стрелком 95-й десантно-штурмовой бригады.