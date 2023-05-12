'Спалите вместе с Кремлем': под Бахмутом погиб известный гребец, который служил в разведке

В бою с российскими оккупантами в Донецкой области погиб мастер спорта Украины по гребному слалому Олег Серый. О том, что чемпион Украины из Винницы отдал свою жизнь под Бахмутом, стало известно 11 мая.

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Олег родился 19 июля 1989 года и всю жизнь занимался спортом. Получил звание мастера спорта Украины по гребному слалому. Неоднократно становился чемпионом и призером украинского первенства. Принимал участие в чемпионатах Европы по гребному слалому.

Буквально в октябре 2021 года, незадолго до полномасштабного вторжения РФ, Серый в составе команды Винницкой области занял второе место на Кубке Украины по водному туризму. В этом виде он также получил мастера спорта и не единожды становился чемпионом страны.

Также Олег уверенно стоял на лыжах и работал горнолыжным спасателем. Как раз в Карпатах 24 февраля 2022 года его и застала полномасштабная война с Россией.

"Выпал "пухлячок", людей не будем сегодня поднимать, но сетки сказали ставить. Россиянам привет! Ребята, "хороший" у вас президент, бл*дь. "Поддержали", молодцы. Надеюсь, у вас там проснется чувство братства и вы его съедите или спалите вместе с Кремлем вашим", – записал видео в горах спортсмен.

Однако быстро стало ясно, что на безвольных россиян рассчитывать не приходится. Вскоре Олег вернулся домой, взял в руки оружие и отправился на фронт, чтобы самому защищать свою семью и страну от российских оккупантов. В армии Серый служил в разведке.

К сожалению, очередное задание под Бахмутом стало для гребца фатальным. 11 мая стало известно о гибели украинского защитника.

"Олег очень любил жизнь и именно поэтому боролся за свободу и независимость Украины, и отдал самое ценное – свою жизнь. Олег, теперь ты держишь небо над нами. Поверить невозможно… Искренние соболезнования родным и близким. Вечная и светлая память!", – отреагировали на гибель Серого на факультете физического воспитания и спорта ВГПУ, который Серый закончил в 2011 году.

"Сердце разрывается. Мозг не хочет в это верить. Но тебя больше нет... Ты навсегда останешься в наших сердцах", – не могла поверить в произошедшее олимпийская чемпионка в гребле на байдарках Инна Осипенко-Радомская.

Хорошо знал Олега муж и тренер Инны Дмитрий Радомский, который также из Винницы.

"Ну вот и все. Спи спокойно, брат! Спасибо тебе, что ты был в моей жизни! Все, кто тебя знал, были уверены, что за тобой как за каменной стеной! Олег, ты был настоящим другом, любящим отцом и мужем! Любимый сын и любимый муж! Олег, ты таким останешься в нашей памяти и наших сердцах! Слава Герою! Слава Украине! Друзья, все, кто имеет возможность и желание помочь семье героя, может это сделать на карту жены 5375414123709304, Марина Серая. Спасибо", – написал Дмитрий.

Дома у гребца осталась любящая жена Марина и маленькая дочь, которая занимается пением.

Отметим, что прощания с Олегом Серым пройдет в субботу, 13 мая, в Виннице, в зале Реквием по улице Батожской в 11:30.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Бахмутом погиб фанат "Динамо", служивший в штурмовой бригаде, которая заставила россиян бежать.

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