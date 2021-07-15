Не помогли вакцина и отрицательные тесты: украинскую спортсменку изолировали перед Олимпиадой-2020

Украинку Викторию Ус, которая выступает в гребном слаломе, изолировали в отельном номере, несмотря на то, что она прошла вакцинацию и сдала несколько отрицательных тестов на коронавирус. Из-за этого у нее не получится полноценно подготовиться к Олимпиаде в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 июля.

Как сообщила сама спортсменка на своей странице в Facebook, прилетев в Японию, ее уведомили, что недалеко от нее в самолете сидели зараженные COVID-19 люди, и запретили ей покидать комнату. Она призналась, что тяжело переживает эту ситуацию.

"Выходные и изоляция вместо тренировок... 12.07 получили сообщение, что некоторые пассажиры, сидевшие недалеко от нас на рейсе Стамбул – Токио, на котором мы прилетели 06.07, сдали положительные тесты на COVID-19. Нас сразу добавили в список близких контактов с COVID-положительными людьми, и теперь мы не имеем права выходить из комнаты до следующих указаний, несмотря на то, что мы каждое утро сдаем отрицательные тесты, и то, что мы вакцинированы. Не такими я представляла Олимпийские Игры... Психологически невероятно сложно. Эта ситуация – какой-то нонсенс", – написала Ус.

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Виктория также рассказала, что только с 15 июля ей разрешат проводить по одной тренировке в день в режиме так называемого пузыря.

Напомним, что теннисистка Марта Костюк, которая должна была принять участие в Олимпиаде, пропустит Игры из-за травмы плеча. Таким образом нашу страну на соревнованиях представят 157 спортсменов.

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитическая компания Gracenote спрогнозировала, сколько медалей завоюет Украина на Олимпийских играх.