Кикбоксер-чемпион победил нокаутом за 9 секунд в дебютном бою в ММА. Видео

Знаменитый французский кикбоксер Седрик Думбе (5-0), дважды становившися чемпионом промоушена Glory в полусреднем весе, эффектно дебютировал в смешанных единоборствах (ММА) в Professional Fighters League. Поединок на арене Zenith Paris La Villette в Париже завершился, едва успев начаться.

31-летний уроженец Камеруна за 9 секунд деклассировал соотечественника Джордана Зебо (4-1).

Зебо в первой же атаке попытался атаковать фаворита хайкиком, но сделал это крайне неудачно. Камерунский француз словил ногу оппонента и контратаковал акцентированным левым боковым. Зебо как подкошенный рухнул на канвас.

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Прежде чем рефери остановил встречу, Седрик успел еще несколько раз пробить по уже лежачему сопернику.

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