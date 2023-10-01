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Кикбоксер-чемпион победил нокаутом за 9 секунд в дебютном бою в ММА. Видео

Максим Иншаков
Другие виды спорта
1 минута
1,7 т.
Седрик Думбе нокаутировал Джордана Зебо

Знаменитый французский кикбоксер Седрик Думбе (5-0), дважды становившися чемпионом промоушена Glory в полусреднем весе, эффектно дебютировал в смешанных единоборствах (ММА) в Professional Fighters League. Поединок на арене Zenith Paris La Villette в Париже завершился, едва успев начаться.

Кикбоксер-чемпион победил нокаутом за 9 секунд в дебютном бою в ММА. Видео

31-летний уроженец Камеруна за 9 секунд деклассировал соотечественника Джордана Зебо (4-1).

Зебо в первой же атаке попытался атаковать фаворита хайкиком, но сделал это крайне неудачно. Камерунский француз словил ногу оппонента и контратаковал акцентированным левым боковым. Зебо как подкошенный рухнул на канвас.

Видео дня
Кикбоксер-чемпион победил нокаутом за 9 секунд в дебютном бою в ММА. Видео

Прежде чем рефери остановил встречу, Седрик успел еще несколько раз пробить по уже лежачему сопернику.

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