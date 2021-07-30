Киевлянин добыл для Германии медаль Олимпиады-2020

Киевлянин Дмитрий Овчаров, который выступает под флагом Германии, добыл бронзовую медаль в соревнованиях по настольному теннису на Олимпиаде-2020. Наш бывший соотечественник был сильнее соперника из Китайского Тайбэя в невероятном по накалу матчу – 4:3.

32-летний Овчаров стал лучшим европейцем в турнире, в котором доминируют спортсмены из азиатских стран. Дмитрий в матче за "бронзу" встретился с Линем Юньжу. Экс-украинец выиграл первый сет, однако затем отдал соперника два следующих.

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После этого теннисисты обменяли разгромными победами 11:4, а в шестой партии интрига достигла своего апогея. Тайбэец, сделав счет 10:6, заработал сразу четыре матчбола. Овчарову удалось совершить невероятное – сначала он догнал соперника, а затем вырвал победу 15:13.

Решающий сет начался удачно для Юньжу, который повел 3:2. Дмитрий ответил мощным рывком, во время которого выиграл шесть розыгрышей подряд. Азиату удалось сократить отставание до двух очков, но украинскому немцу хватило хладнокровия довести матч до итоговой победы.

Овчаров стал пока единственным европейцем, который выиграл медаль Олимпиаду в Токио в настольном теннисе. Он является уроженцем Киева, а сейчас проживает в Дюссельдорфе. В Германию он переехал через шесть лет после аварии на Чернобыльской АЭС.

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