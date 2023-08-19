'Какие же твари'. Харлан эмоционально отреагировала на обстрел Чернигова

Прославленная украинская фехтовальщица Ольга Харлан не смогла пройти мимо трагедии в Чернигове. Олимпийская чемпионка эмоционально отреагировала на обстрел российскими оккупантами.

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"Чернигов. Какие же твари", - написала Харлан у себя в Instagram, добавив смайл с разбитым сердцем.

В субботу, 19 августа, около 11:30 российские террористы ударили по центру Чернигова, предварительно, баллистической ракетой "Искандер-М".

В результате обстрела 7 человек погибли, среди них – 6-летняя девочка, и 37 получили ранения, в том числе также 11 несовершеннолетних.

Как отметили в МВД Украины, в результате российского ракетного удара произошло разрушение крыши драмтеатра с последующим пожаром.

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