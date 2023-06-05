Историческое 'золото'! Украина выиграла этап Кубка мира по конкуру

Конный спорт известен как один из самых сложных и красивых видов спорта. В Украине никогда не делали ставки на этот спорт – ни соответствующих условий для развития, ни финансовой базы для него нет. Но если есть цель, если есть правильная траектория движения, настойчивость и умение бороться – невозможно становится возможным.

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Напомним, что в ноябре 2022 года национальная сборная Украины по конкуру в молодом составе под руководством шеф-экипа команды Татьяны Шейнич выступила на Кубке Наций в Португалии, на Вилла Море. Этот старт был успешным. Все это время украинцы готовились к самому важному на этом этапе старту, от которого зависела путевка в полуфинал турниров кубка мира.

Главная цель молодой команды – попасть на Олимпийские игры. 4 июня в Афинах (Греция) прошел этап кубка мира по контуру серии Longine, где национальная сборная в составе Анастасии Бондаревой, Константина Золина, Эдуарда Слободенюка и Николая Пилипейко заняла первое место и получила пропуск на следующий этап, на полуфинал, который пройдет в Вене в конце июня. Считаем это достижение сборной самым выдающимся в истории конного спорта Украины.

Также хотим отметить, что на протяжении стартов в Афинах в персональном зачете спортсмены тоже показали хорошие результаты. Спортсмен сборной Украины по конкуру, Константин Золин занял 3-е место, в маршруте CSIO3* Гран-При, высотой 155 см, на коне Hending van de Bresser, а Эдуард Слободянюк стал победителем финала CSIYH1* 5YО по молодым коням (лошадь Cornet Gold / Cornet Obolensky/Guatemala)

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