Ирина Винер-Усманова в прямом эфире отчитала Дину Аверину после выступления на чемпионате мира. Стала известна причина

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова отчитала свою подопечную Арину Аверину после выступления с мячом на чемпионате мира в японском Китакюсю (Япония). По мнению главного тренера национальной команды РФ, Аверина была излишне скована.

В упражнениях с мячом Аверина заняла второе место, уступив сестре Дине, которая стала 15-кратной чемпионкой мира.

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"Когда ты будешь улыбаться? Улыбайся всё время. И сейчас улыбайся", – сказала Винер-Усманова Авериной сразу после выступления Арины.

В интервью "Матч ТВ" президент ВФХГ прокомментировала свои слова.

"Арина не улыбалась, когда махала людям ручкой. Надо при этом иметь на лице улыбку, а она была такая собранная, скованная, поэтому я её попросила быть более раскрепощенной. После выступлений надо немного выдохнуть. Девочки просто забыли, что такое выступать со зрителями, общаться и улыбаться", – заявила Винер-Усманова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сборная Болгарии по художественной гимнастике, победившая на Олимпийских играх в Токио, отказалась участвовать на чемпионате мира в Японии.