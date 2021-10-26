Гимнастки, победившие Россию на Олимпиаде, всей сборной снялись с чемпионата мира

Сборная Болгарии по художественной гимнастике, победившая на Олимпийских играх в Токио, отказалась участвовать на чемпионате мира в Японии, сообщается в Twitter Международной федерации гимнастики. Турнир состоится в Китакюсю (Япония) с 27 по 31 октября.

Одна из участниц команды Лаура Траатс получила серьезную травму, которая не позволила спортсменке выступить на мировом первенстве.

"25 октября у нас было две тренировки и после второй Траатс почувствовала очень сильную и острую боль. Мы сразу проконсультировались с доктором команды, который посчитал, что травма Лоры серьезная и участие команды невозможно", – говорится в заявлении болгарской Федерации в Facebook.

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Представители Федерации художественной гимнастики Болгарии отметили, что им ужасно жаль своих девушек, но "здоровье превыше всего, и это единственно правильное решение на данном этапе".

Напомним, что сборная Болгарии по художественной гимнастике впервые в истории победила на Олимпийских играх-2020, завоевав "золото" в групповом многоборье. Россия не согласилась со своим вторым местом, подав протест.

Проверка, проведенная и в индивидуальном турнире и в многоборье не нашла никаких признаков предвзятости.

Как сообщал OBOZREVATEL, в индивидуальных соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских Играх-2020 победила Линой Ашрам. 22-летняя израильтянка на 0,15 балла опередила представительницу России Дину Аверину.

Судьи не стали сильно штрафовать Ашрам за то, что она уронила ленту во время выступления с предметом.

Это вызвало скандал среди российской команды, которая направила протест. Он был отклонен.