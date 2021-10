Гимнастки, победившие Россию на Олимпиаде, всей сборной снялись с чемпионата мира

Сборная Болгарии по художественной гимнастике, победившая на Олимпийских играх в Токио, отказалась участвовать на чемпионате мира в Японии, сообщается в Twitter Международной федерации гимнастики. Турнир состоится в Китакюсю (Япония) с 27 по 31 октября.

Unfortunately, the Olympic champion 🥇Rhythmic Group from Bulgaria 🇧🇬 has withdrawn from this week's #Rhythmic #Gymnastics World Championships in Kitakyushu 🇯🇵. #Kitakyushu2021 #GWC2021 pic.twitter.com/EL0A4mvN4k