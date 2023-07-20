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"Идиотизм передается половым путем?" "Любовницу Путина" затравили после слов о "праве россиян выступать под своим флагом"

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
6,8 т.
'Идиотизм передается половым путем?' 'Любовницу Путина' затравили после слов о 'праве россиян выступать под своим флагом'

Олимпийскую чемпионку Афин-2004 по художественной гимнастике Алину Кабаеву, которую называют любовницей президента России Владимира Путина, затравили в интернете за комментарий по решению Международной федерации гимнастики (FIG). Накануне FIG допустила россиян до международных соревнований, но без флага и при отсутствии связей с национальной федерацией.

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40-летняя Кабаева заявила, что российские спортсмены должны иметь право выступать под своим флагом.

"Идиотизм передается половым путем?" "Любовницу Путина" затравили после слов о "праве россиян выступать под своим флагом"

В комментариях юзеры посоветовали Алине разобраться с главной причиной всех бед, намекая на убийство Путина.

"Идиотизм передается половым путем?" "Любовницу Путина" затравили после слов о "праве россиян выступать под своим флагом"
"Идиотизм передается половым путем?" "Любовницу Путина" затравили после слов о "праве россиян выступать под своим флагом"
"Идиотизм передается половым путем?" "Любовницу Путина" затравили после слов о "праве россиян выступать под своим флагом"
"Идиотизм передается половым путем?" "Любовницу Путина" затравили после слов о "праве россиян выступать под своим флагом"
"Идиотизм передается половым путем?" "Любовницу Путина" затравили после слов о "праве россиян выступать под своим флагом"
"Идиотизм передается половым путем?" "Любовницу Путина" затравили после слов о "праве россиян выступать под своим флагом"

Также юзеры предположили, что подобных идиотских заявлений бывшая спортсменка набралась от своего "любовника".

"Идиотизм передается половым путем?" "Любовницу Путина" затравили после слов о "праве россиян выступать под своим флагом"
"Идиотизм передается половым путем?" "Любовницу Путина" затравили после слов о "праве россиян выступать под своим флагом"
"Идиотизм передается половым путем?" "Любовницу Путина" затравили после слов о "праве россиян выступать под своим флагом"
"Идиотизм передается половым путем?" "Любовницу Путина" затравили после слов о "праве россиян выступать под своим флагом"
"Идиотизм передается половым путем?" "Любовницу Путина" затравили после слов о "праве россиян выступать под своим флагом"

Фанаты не понимают, как такие заявления может делать Кабаева, которая сама является символом смешения политики и спорта.

"Идиотизм передается половым путем?" "Любовницу Путина" затравили после слов о "праве россиян выступать под своим флагом"
"Идиотизм передается половым путем?" "Любовницу Путина" затравили после слов о "праве россиян выступать под своим флагом"

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