Олимпийскую чемпионку Афин-2004 по художественной гимнастике Алину Кабаеву, которую называют любовницей президента России Владимира Путина, затравили в интернете за комментарий по решению Международной федерации гимнастики (FIG). Накануне FIG допустила россиян до международных соревнований, но без флага и при отсутствии связей с национальной федерацией.

Видео дня

40-летняя Кабаева заявила, что российские спортсмены должны иметь право выступать под своим флагом.

В комментариях юзеры посоветовали Алине разобраться с главной причиной всех бед, намекая на убийство Путина.

Также юзеры предположили, что подобных идиотских заявлений бывшая спортсменка набралась от своего "любовника".

Фанаты не понимают, как такие заявления может делать Кабаева, которая сама является символом смешения политики и спорта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!

"