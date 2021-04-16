Грузинский боец UFC поддержал Украину и осудил агрессию РФ. Видео

Известный грузинский боец UFC Роман Долидзе (8-1) записал видеообращение в поддержку Украины, напомнив о праве нашей страны решать проблемы на своей территории без вмешательства других государств.

На своей странице в Instagram спортсмен опубликовал ролик, в котором осудил агрессивные действия РФ. Он отметил, что выступает не против россиян, а против политики, которую ведет высшее руководство страны.

"Добрий день, Україно! Продолжаю следить за развитием событий в нашей стране. Я всегда считал и считаю, что Украина – единое и неделимое государство, которое вправе самостоятельно решать все конфликтные ситуации на своей земле. Эти силовые и агрессивные методы, которые наши соседи пытаются использовать против Украины, Грузии и ряда других стран, я считаю категорически неприемлемыми. Я надеюсь, что найдутся способы решения этого вопроса другими методами. Я сейчас взволнован, стараюсь быть максимально корректным, у меня много друзей в России. Я не выступаю против россиян и русского народа. Нет, я выступаю против русской политики. Рідна Україно, як би не було, все буде добре!" – заявил Долидзе.

Отметим, что Роман родился в Батуми, но переехал в нашу страну в 2008 году, поступив в Одесский национальный морской университет. Он является шестикратным чемпионом украинского промоушена смешанных единоборств WWFC.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Канады Джастин Трюдо раскритиковали усиление военного присутствия РФ на границе с Украиной.