Грузинський боєць UFC підтримав Україну та засудив агресію РФ. Відео

Відомий грузинський боєць UFC Роман Долідзе (8-1) записав відеозвернення на підтримку України, нагадавши про право нашої країни вирішувати проблеми на своїй території без втручання інших держав.

На своїй сторінці в Instagram спортсмен опублікував ролик, в якому засудив агресивні дії РФ. Він зазначив, що виступає не проти росіян, а проти політики, яку веде вище керівництво країни.

"Добрий день, Україно! Продовжую стежити за розвитком подій в нашій країні. Я завжди вважав і вважаю, що Україна – єдина і неподільна держава, яка має право самостійно вирішувати всі конфліктні ситуації на своїй землі. Ці силові й агресивні методи, які наші сусіди намагаються використовувати проти України, Грузії та ряду інших країн, я вважаю категорично неприйнятними. Я сподіваюся, що знайдуться способи вирішення цього питання іншими методами. Я зараз схвильований, намагаюся бути максимально коректним, у мене багато друзів у Росії. Я не виступаю проти росіян і російського народу. Ні, я виступаю проти російської політики. Рідна Україно, як би не було, все буде добре!" – заявив Долідзе.

Відзначимо, що Роман народився в Батумі, але переїхав у нашу країну в 2008 році, вступивши в Одеський національний морський університет. Він є шестиразовим чемпіоном українського промоушена змішаних єдиноборств WWFC.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо розкритикували посилення військової присутності РФ на кордоні з Україною.