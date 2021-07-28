Громкая сенсация: украинка выбила чемпионку мира с Олимпиады-2020

Украинка Вероника Марченко сенсационно вышла в 1/16 финала соревнований Олимпийских игр в Токио по стрельбе из лука. Наша соотечественника выбила из турнира действующую чемпионку мира Цяньин Лей из Китайского Тайбэя.

Представительница Львов считалась аутсайдером встречи. Она занимает 54-е место в мировом рейтинге, тогда как Лей занимает 12-ю строчку.

Соперницы обменялись победами в первых четырех сетах и судьба путевки в следующий круг решалась в решающей партии. Ее Марченко провела просто великолепно, выбив тремя выстрелами максимальное количество очков.

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