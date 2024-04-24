Григорий Козловский: Академия 'Рух' снова торжествует в Европе

Воспитанники "Руха" U-10 и U-11 приняли участие в престижном международном турнире Number One Cup, который прошел в польском Гданьске.

"Желто-черные" играли с воспитанниками известных европейских академий и в очередной раз доказали, как мощно работает Академия "Руха".

Наши ребята одолели английские "Эвертон", "Барнсли" и "Мидлсбро", ряд польских команд и разошлись миром с португальской "Бенфикой".

В финале "Рух" U-10 победил "Порту" со счетом 2:1. Это фантастический триумф львовской молодежи на европейском уровне.

Григорий Козловский – основатель футбольной Академии "Рух" львовский меценат и предприниматель – отметил:

"Наши воспитанники - это наше будущее! И именно в такие моменты понимаешь, что мы движемся правильным путем!".

"Рух" U-11 в финале минимально уступил португальскому "Стортингу" и занял 2-е место на турнире Number One Cup.

Воспитанники Академии "Руха" получили индивидуальные награды. Назар Мершалов был признан лучшим футболистом турнира в категории U-10. Лучшим игроком в категории U-11 стал Олег Зозуля.

Григорий Козловский поздравил юных спортсменов с победой и пожелал дальнейших успехов.

"Ребята, клуб гордится каждым из вас! Вы - будущее "Руха" и очень приятно, что вы с детства жаждущие побед и прославляете "желто-черных" в Европе. Это только начало вашего большого пути в футболе и главные ваши победы еще впереди! Успехов вам и вашим тренерам!", - сказал основатель ФК "Рух"

Стоит отметить, что это уже не первая победа "руховцев" в Number One Cup. В прошлом году команда ФК "Рух" U-13 продемонстрировала высокий уровень игры и победила в международном турнире Number One Cup 2023.