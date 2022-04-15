'Гореть вам в аду, с*ки путинские!' Отца украинского призера Олимпиады убили в боях под Изюмом

Украинский гимнаст, призер Олимпийских игр-2008 в упражнении на кольцах Александр Воробьев потерял отца. Сергей Воробьев погиб под Изюмом в бою с российскими оккупантами.

Про смерть родного человека спортсмен сообщил на своей страничке в Facebook и не сдержал эмоций.

"Гореть вам в аду, с*ки путинские! Цель этого поста не жалость, а чтобы как можно больше людей пожелали Путину сдохнуть", – написал убитый горем Александр.

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Известно, что Воробьев-старший погиб в бою с российскими оккупантами под Изюмом. После прихода захватчиков он воевал в составе Добровольческого батальона "ОДЧ Карпатская Сечь".

"Если мы говорим об украинце – хозяине своей земли – то это о Сергее Воробьеве. Если мы вспоминаем полный текст украинской пословицы "моя хата с краю, я врага первым встречаю", то это именно о нашем побратиме", – написали на страничке ВО "Свобода" Камянское в Facebook.

Отметим, что Александр Воробьев также является чемпионом Европы и бронзовым призером чемпионата мира. После окончания карьеры его пригласили тренировать детей в США, где он сейчас и проживает со своей семьей.

И это уже не первый случай, когда российские оккупанты убивают родителей или членов семей украинских спортсменов. Отец олимпийской чемпионки по фехтованию на саблях Елены Хомровой погиб в результате ракетной атаки на Николаевскую ОГА.

Также, как сообщал OBOZREVATEL, бабушка и дедушка гимнаста Игоря Радивилова умерли в осажденном россиянами Мариуполе. Призер Олимпийский игр и пятикратный чемпион Европы не смог вывезти их из разрушенного города.