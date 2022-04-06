У 5-кратного чемпиона Европы по спортивной гимнастике в Мариуполе погибли бабушка и дедушка

У знаменитого украинского гимнаста Игоря Радивилова в Мариуполе погибли бабушка и дедушка. О смерти близких людей сообщила жена 5-кратного чемпиона Европы и бронзового призера Олимпиады-2012 Ангелина Кислая.

"Сегодня мы узнали, что бабушка и дедушка моего мужа умерли в Мариуполе. Оплакивать и никогда не забывать", – написала Радивилова у себя в Instagram.

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Напомним, что Кислая и Радивилов сыграли свадьбу в сентябре 2016-го сразу после Олимпийских игр в Рио. Игорь родился в Мариуполе.

Именем Игоря Радивилова назван один из элементов в мужских соревнованиях по гимнастике. Опорный прыжок The Radivilov исполняется лицом вперед, отталкиваясь от опорного мостика. Спортсмен должен сделать три кувырка в воздухе, перед тем как приземлиться. Оценивается элемент в 7,0 балла.

Из-за большой сложности и травмоопасности Мужской технический комитет Международной федерации гимнастики (FIG) запретил спортсменам включать в свою программу этот новый вид опорного прыжка

Подобный прыжок Радивилов выполнил на Олимпиаде-2016, однако во время приземления не сумел нормально встать на ноги. Из-за этой ошибки судьи значительно занизили оценку Радивилова, не став смотреть на сложность прыжка. В результате Игорь занял последнее 8-е место с показателем 15.033.

Напомним, что по состоянию на 6 апреля в Мариуполе Донецкой области все еще продолжаются ожесточенные бои и авиационные удары со стороны российских войск.

В городе остаются около 160 тыс. мирных жителей, которые существуют в условиях гуманитарной катастрофы.