Гора из "Игры престолов" устроил бой с "крошечным" бойцом UFC. Видео

Исландский пауэрлифтер Хафтор Бьернссон, ставший мировой звездой после роли Григора Клигана, или Горы, в сериале "Игра престолов" от НВО, провел бой с соотечественником Гуннаром Нельсоном, выступающим в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Спарринг большей частью проходил в партере, где оба спортсмена отрабатывали различные виды захватов и силовых приемов.

Пикантности импровизированного боя добавлял тот факт, что разница в весе между спортсменами составило порядка 130 кг (77 кг у Нельсона и 205 у Бьернссона). Рост также существенно отличался: 181 см у бойца UFC и 205 см у пауэрлифтера.

32-летний Нельсон является обладателем черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В ММА добыл 17 побед, уступив в 5 встречах. Последние два поединка в UFC исландец завершил поражением.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 января Бьернссон дебютировал в боксерском ринге. Соперником 32-летнего уроженца Рейкьявика стал британский профессиональный боксер Стивен Уорд (13-1, 4 КО). Разница в весе между ними составила 60 кг. Спортсмены провели выставочный трехраундовый бой в Дубае