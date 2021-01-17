Гора из "Игры престолов" дебютировал в боксе против 60-килограммового соперника. Видео

Исландский стронгмен Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Горы Клигана в сериале "Игра престолов", дебютировал в боксерском ринге.

Соперником 32-летнего уроженца Рейкьявика стал британский профессиональный боксер Стивен Уорд (13-1, 4 КО). Разница в весе между ними составила 60 кг.

Соперники провели выставочный трехраундовый бой в Дубае, который завершился вничью.

После боя Уорд похвалил Бьернссона за скорость, учитывая его размер. Актер в свою очередь рассказал, что он чувствовал, когда его впервые ударили по лицу.

"Это прекрасно. Мне это нравится. Это было здорово, и мне не терпится вернуться домой и вернуться к тренировкам ... Я люблю этот вид спорта и испытываю к нему огромное уважение, огромное уважение к спортсменам", – отметил исландец.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько лет назад Бьернссон прилетал в Украину на съемки и рассказал о впечатлении от Киева.