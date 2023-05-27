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Гольфистка с самой большой грудью решила уйти из спорта в стриптиз и передумала. Фото

Максим Иншаков
Другие виды спорта
3 минуты
1,7 т.
Гольфистка с самой большой грудью решила уйти из спорта в стриптиз и передумала. Фото

Знаменитая американская гольфистка Пейдж Спиранак, которая обладает самым внушительным бюстом в этом виде спорта, выпустила видео в котором заявила, что устала от постоянных упреков в излишней сексуальности, поэтому она бросает гольф. 29-летняя красотка призналась, что собирается заниматься делом, которая ей более подходит - танцевать стриптиз.

Видео дня
Гольфистка с самой большой грудью решила уйти из спорта в стриптиз и передумала. Фото

Спиранак уверена, что ее накаченные руки не подведут во время вращений, а изготовленный по особому заказу шест, повторяющий привычные формы клюшки для гольфа, еще больше облегчит вхождение в новую профессию. Готов даже сценический псевдоним - Пейдж отныне известна как Сэнди Маундс (или Песчаные Холмы).

Гольфистка с самой большой грудью решила уйти из спорта в стриптиз и передумала. Фото

Однако позже оказалось, что все это было постановкой для хейтеров.

Гольфистка с самой большой грудью решила уйти из спорта в стриптиз и передумала. Фото

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить внешние данные несостоявшейся стриптизерши.

Гольфистка с самой большой грудью решила уйти из спорта в стриптиз и передумала. Фото
Гольфистка с самой большой грудью решила уйти из спорта в стриптиз и передумала. Фото
Гольфистка с самой большой грудью решила уйти из спорта в стриптиз и передумала. Фото
Гольфистка с самой большой грудью решила уйти из спорта в стриптиз и передумала. Фото
Гольфистка с самой большой грудью решила уйти из спорта в стриптиз и передумала. Фото
Гольфистка с самой большой грудью решила уйти из спорта в стриптиз и передумала. Фото
Гольфистка с самой большой грудью решила уйти из спорта в стриптиз и передумала. Фото
Гольфистка с самой большой грудью решила уйти из спорта в стриптиз и передумала. Фото
Гольфистка с самой большой грудью решила уйти из спорта в стриптиз и передумала. Фото
Гольфистка с самой большой грудью решила уйти из спорта в стриптиз и передумала. Фото
Гольфистка с самой большой грудью решила уйти из спорта в стриптиз и передумала. Фото
Гольфистка с самой большой грудью решила уйти из спорта в стриптиз и передумала. Фото
Гольфистка с самой большой грудью решила уйти из спорта в стриптиз и передумала. Фото
Гольфистка с самой большой грудью решила уйти из спорта в стриптиз и передумала. Фото
Гольфистка с самой большой грудью решила уйти из спорта в стриптиз и передумала. Фото
Гольфистка с самой большой грудью решила уйти из спорта в стриптиз и передумала. Фото

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