"Героям слава!" Украинка победила на UFC 272 и напомнила миру о нападении России

Александр Чеканов
Другие виды спорта
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'Героям слава!' Украинка победила на UFC 272 и напомнила миру о нападении России
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Украинская представительница смешанных единоборства Мария Мороз (11-3) посвятила стране победу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 272. Наша соотечественница сумела во втором раунде совершить удушающий прием в поединки против Марии Агаповой из Казахстана.

Мороз на протяжении всего боя владела инициативой, стараясь вести схватку в партере. В итоге во второй трехминутке спортсменка из Казахстана выдохлась и позволила Марине провести удушающий прием, вынудив рефери остановить поединок.

Марина Мороз ''задушила'' соперницу.
Видео дня
Мороз победила Агапову.
Марина Мороз выиграла на турнире UFC 272.

Украинка эмоционально прокомментировала свой успеха. Она напомнила о нападении России и на нашу страну. "Это был хороший бой. Надеюсь, вы получили удовольствие. У меня была тяжелая неделя. Как вы знаете, в моей стране сейчас идет война. Спасибо всем за поддержку. Мне хочется плакать. Слава Украине! Героям слава!" – сказала Мороз.

Мороз победила на турнире UFC 272.
Мороз с украинским флагом.

Отметим, что публика поддержала Марину. Болельщики устроили ей овации.

Мороз после победы.
Марина Мороз посвятила победу Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион супертяжелого боксерского дивизиона Энтони Джошуа отказался комментировать нападение России на Украину и поступок своего соперника Александра Усика, которій встал в ряді территориальной обороні Киевской области.

UFCМарина Мороз