'Героям слава!' Украинка победила на UFC 272 и напомнила миру о нападении России

Украинская представительница смешанных единоборства Мария Мороз (11-3) посвятила стране победу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 272. Наша соотечественница сумела во втором раунде совершить удушающий прием в поединки против Марии Агаповой из Казахстана.

Мороз на протяжении всего боя владела инициативой, стараясь вести схватку в партере. В итоге во второй трехминутке спортсменка из Казахстана выдохлась и позволила Марине провести удушающий прием, вынудив рефери остановить поединок.

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Украинка эмоционально прокомментировала свой успеха. Она напомнила о нападении России и на нашу страну. "Это был хороший бой. Надеюсь, вы получили удовольствие. У меня была тяжелая неделя. Как вы знаете, в моей стране сейчас идет война. Спасибо всем за поддержку. Мне хочется плакать. Слава Украине! Героям слава!" – сказала Мороз.

Отметим, что публика поддержала Марину. Болельщики устроили ей овации.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион супертяжелого боксерского дивизиона Энтони Джошуа отказался комментировать нападение России на Украину и поступок своего соперника Александра Усика, которій встал в ряді территориальной обороні Киевской области.