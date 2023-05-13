Германия нашла радикальный способ не пустить Россию и Беларусь на международные турниры

Германия подтвердила информацию, что собирается запретить выдачу визы спортсменам из России и Белоруссии, чтобы те не могли участвовать в международных соревнованиях в Германии и Европе. Об этом заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер на конференции министров спорта во Франкфурте.

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Министр внутренних дел земли Гессен Петер Бойт подтвердил, что государственные министры единодушно и прямо поддержали их.

"Спортсменам из России и Белоруссии нельзя давать возможность въезжать в Шенгенскую зону через Германию", – добавил Бойт.

По словам Файзер, воинствующая Россия не должна использовать спортивные мероприятия в качестве площадки для своей пропаганды.

"Если министерство иностранных дел согласится со мной по этой позиции, то мы будем отказывать российским и белорусским спортсменам в визах при въезде в Германию", — цитирует политика sportschau.de.

Конференция министров спорта "единогласно и недвусмысленно призывает федеральное правительство не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях в Европе с помощью визовой политики ", — отметил Бойт.

Было также достигнуто соглашение о том, что "военная Россия не должна использовать международные спортивные мероприятия в качестве сцены для своей пропаганды".

"Конференция министров спорта единогласно выступает против повторного допуска российских и белорусских спортсменов ", — заявил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн. Последнее решение МОК — "неверный сигнал" .

Недавно Международный олимпийский комитет открыл двери для частичного возвращения на мировую спортивную арену обеих стран, которым в прошлом году запретили участвовать во всех международных спортивных соревнованиях из-за агрессивной войны России в Украине.

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