Где смотреть бой Беринчик – Лобов: расписание трансляций поединка на голых кулаках

Непобедимый украинский боксер легкого веса Денис Беринчик (15-0, 8 КО) в субботу, 24 июля, проведет поединок против бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Артема Лобова. Встреча в киевском Дворце спорта пройдет в рамках проекта Mahatch. Оба спортсмена будут драться на голых кулаках.

В прямом эфире бой будет транслироваться на медиасервисе MEGOGO в разделе "Спорт". Начало в 20:00. Показ мероприятия будет платным (формат pay-per-view). Для тех зрителей, у кого уже есть оформленная подписка MEGOGO, на покупку трансляции будет скидка. Новые зрители смогут увидеть битву на всех устройствах, которые поддерживают платформу MEGOGO, за 99 грн.

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Отметим, что тем, кто захочет в живую посмотреть на Беринчика и Лобова придется заплатить от 800 до 5000 грн за билет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Беринчик считается фаворитом боя с Лобовым. Букмекеры уже опубликовали котировки на поединок.

Напомним, что в активе Дениса 15 побед в 15 боях, в которых он завоевал титул интернационального чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

34-летний Лобов родился в Горьком (Россия), но уже долгое время проживает в Ирландии. С 2015 по 2019 год выступал в UFC, где провел семь поединков, в которых добыл две победы.

21 марта этого года Беринчик нокаутом защитил титул чемпиона WBO International в легком весе.