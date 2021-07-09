Беринчик – Лобов: назван фаворит супербоя на голых кулаках

Украинский боксер Денис Беринчик (15-0, 9 КО) считается фаворитом боя с бывшим бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Артемом Лобовым (13-15-1). Поединок на голых кулаках состоится в Киеве, 24 июля.

Встреча пройдет в рамках промоушена Mahatch FC в столичном Дворце спорта. Аналитики уже принимают ставки на поединок.

На победу Беринчика можно поставить с коэффициентом 1,60. А показатели на успех Лобова достигают уровня 2,25.

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Напомним, Денис Беринчик выступает на профессиональном ринге в легком весе. В его активе 15 побед в 15 боях, в которых он завоевал титул интернационального чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

34-летний Лобов является уроженцем российского города Горький, но уже долгое время проживает в Ирландии. С 2015 по 2019 год выступал в UFC, где провел семь поединках, в которых добыл всего две победы. Он является другом и спарринг-партнером звезды смешанных единоборств Конора МакГрегора.

В активе Лобова три кулачных поединка, в которых он одержал две победы.

Как сообщал OBOZREVATEL, боксерский поединок между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером, который был запланирован на 24 июля, отменен из-за коронавируса.