Французский мотогонщик умер после падения на ралли "Дакар"

Французский мотогонщик Пьер Шерпен умер после падения во время седьмого этапа ралли-марафона "Дакар"-2021, который состоялся в воскресенье, 10 января.

Как сообщается на официальной странице соревнования в Twitter, смерть 52-летнего спортсмена наступила во время транспортировки на медицинском самолете. Его хотели доставить из Саудовской Аравии во Францию.

Пьер Шерпен умер после падения на седьмом этапе соревнований Twitter ралли-марафона "Дакар"

После падения во время этапа Шерпен был доставлен в местную больницу без сознания. Он получил серьезную травму головы и был прооперирован. После хирургического вмешательства француза ввели в искусственную кому. На протяжении последних дней его состояние оставалось стабильным.

Для Шерпена этот "Дакар" стал четвертым в карьере. Он был предпринимателем и любителем мореходства, который никогда не считал своей целью занять место на подиуме. Пьер жил ради ярких эмоций и приключений и пытался посетить как можно больше новых для себя мест.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпиона России, обвинявшего соперников в жульничестве, самого словили на обмане во время ралли-марафона "Дакар"-2021.