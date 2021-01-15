Французский мотогонщик умер после падения на ралли "Дакар"

Михаил Морозов Другие виды спорта 16:28, 15.01.2021 Обновлено: 16:41, 15.01.2021

Французский мотогонщик Пьер Шерпен умер после падения во время седьмого этапа ралли-марафона "Дакар"-2021, который состоялся в воскресенье, 10 января.

Как сообщается на официальной странице соревнования в Twitter, смерть 52-летнего спортсмена наступила во время транспортировки на медицинском самолете. Его хотели доставить из Саудовской Аравии во Францию.

Пьер Шерпен умер после падения на седьмом этапе соревнований
Twitter ралли-марафона "Дакар"

После падения во время этапа Шерпен был доставлен в местную больницу без сознания. Он получил серьезную травму головы и был прооперирован. После хирургического вмешательства француза ввели в искусственную кому. На протяжении последних дней его состояние оставалось стабильным.

Для Шерпена этот "Дакар" стал четвертым в карьере. Он был предпринимателем и любителем мореходства, который никогда не считал своей целью занять место на подиуме. Пьер жил ради ярких эмоций и приключений и пытался посетить как можно больше новых для себя мест.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпиона России, обвинявшего соперников в жульничестве, самого словили на обмане во время ралли-марафона "Дакар"-2021.

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