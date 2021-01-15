Французький мотогонщик помер після падіння на ралі "Дакар"

Французький мотогонщик П'єр Шерпен помер після падіння під час сьомого етапу ралі-марафону "Дакар"-2021, який відбувся в неділю, 10 січня.

Як повідомляється на офіційній сторінці змагання в Twitter, смерть 52-річного спортсмена настала під час транспортування на медичному літаку. Його хотіли доправити з Саудівської Аравії до Франції.

П'єр Шерпен помер після падіння на сьомому етапі змагань Twitter ралі-марафону "Дакар"

Після падіння під час етапу Шерпена було доправлено в місцеву лікарню непритомного. Він отримав серйозну травму голови і був прооперований. Після хірургічного втручання француза ввели в штучну кому. Протягом останніх днів його стан залишався стабільним.

Для Шерпена цей "Дакар" став четвертим у кар'єрі. Він був підприємцем і любителем мореплавства, який ніколи не вважав своєю метою посісти місце на подіумі. П'єр жив заради яскравих емоцій та пригод і намагався відвідати якомога більше нових для себе місць.

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