Французский мотогонщик умер после падения на ралли "Дакар"

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Другие виды спорта
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Ралли 'Дакар'

Французский мотогонщик Пьер Шерпен умер после падения во время седьмого этапа ралли-марафона "Дакар"-2021, который состоялся в воскресенье, 10 января.

Как сообщается на официальной странице соревнования в Twitter, смерть 52-летнего спортсмена наступила во время транспортировки на медицинском самолете. Его хотели доставить из Саудовской Аравии во Францию.

Пьер Шерпен умер после падения на седьмом этапе соревнований

После падения во время этапа Шерпен был доставлен в местную больницу без сознания. Он получил серьезную травму головы и был прооперирован. После хирургического вмешательства француза ввели в искусственную кому. На протяжении последних дней его состояние оставалось стабильным.

Для Шерпена этот "Дакар" стал четвертым в карьере. Он был предпринимателем и любителем мореходства, который никогда не считал своей целью занять место на подиуме. Пьер жил ради ярких эмоций и приключений и пытался посетить как можно больше новых для себя мест.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпиона России, обвинявшего соперников в жульничестве, самого словили на обмане во время ралли-марафона "Дакар"-2021.

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