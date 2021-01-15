Французький мотогонщик помер після падіння на ралі "Дакар"

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Інші види спорту
1,4 т.
Ралі 'Дакар'

Французький мотогонщик П'єр Шерпен помер після падіння під час сьомого етапу ралі-марафону "Дакар"-2021, який відбувся в неділю, 10 січня.

Як повідомляється на офіційній сторінці змагання в Twitter, смерть 52-річного спортсмена настала під час транспортування на медичному літаку. Його хотіли доправити з Саудівської Аравії до Франції.

П'єр Шерпен помер після падіння на сьомому етапі змагань

Після падіння під час етапу Шерпена було доправлено в місцеву лікарню непритомного. Він отримав серйозну травму голови і був прооперований. Після хірургічного втручання француза ввели в штучну кому. Протягом останніх днів його стан залишався стабільним.

Для Шерпена цей "Дакар" став четвертим у кар'єрі. Він був підприємцем і любителем мореплавства, який ніколи не вважав своєю метою посісти місце на подіумі. П'єр жив заради яскравих емоцій та пригод і намагався відвідати якомога більше нових для себе місць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіона Росії, що звинувачував суперників у шахрайстві, самого зловили на обмані під час ралі-марафону "Дакар"-2021.

Саудівська АравіяДжиддаралі Дакар