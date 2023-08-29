В польском городе Конописка прошел открытый чемпионат Европы по судомодельному спорту в классе FSR (групповые гонки). В чемпионате участвовали судомоделисты 13 стран, Украину представляли 10 участников. К сожалению, из-за военных действий на территории нашей страны, в которых задействованы и несколько наших опытных судомоделистов, выступала наша команда не в сильнейшем составе.

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Успешно соревновались в Польше украинские юниоры. По серебряной медали завоевали харьковчане, братья Ярослав и Ростислав Кавуны. Готовились к соревнованиям они в Смеле, что в Черкасской области, где временно проживают в эвакуации.

О судомодельном спорте и групповых гонках моделей FSR OBOZREVATEL пообщался с руководителем украинской делегации на чемпионате Европы в Польше, судьей национальной категории, неоднократным чемпионом и обладателем Кубка Украины, мастером спорта Олегом Николаенко.

- Для кого-то судомодельный спорт – это интересное хобби, для других спорт. Групповые гонки спортивных судомоделей – это своеобразная Формула-1 на воде, только пилоты находятся не в болидах, а на специальном мостике, откуда управляют своими катерами при помощи радиопередатчиков.

Судомодельный спорт моделей FSR – это интересное хобби, доступное для широкой возрастной категории, привлекает зрелищность гонок, их динамика и конкуренция.

Самый массовый и популярный класс – это модели подгруппы FSR-V, который имеет давние традиции. В Европе этими моделями занимаются более 40 лет. Судомоделисты бывшего СССР впервые приняли участие в соревнованиях этих моделей в 1977 году на чемпионате Европы, проходившем в Киеве. Регулярно участвуют в международных соревнованиях и спортсмены уже независимой Украины.

- Что же представляют собой эти модели?

- Это модели произвольной конструкции и размеров, оснащенные двигателями внутреннего сгорания с рабочим объемом 3,5, 7,5, 15, 27 или 35 см. куб. в зависимости от категории. Модели каждой категории участвуют в гонке с моделями, имеющими такой же объем двигателя и должны иметь полностью погруженный гребной винт.

В гонке участвуют до 12 моделей одновременно, причем каждая модель должна быть оснащена радиоаппаратурой управления, работающей на частоте, отличаемой от остальных моделей. Топливом для двигателей от 3,5 до 15 см. куб. служит смесь метилового спирта (метанола) и различных масел.

- Расскажите о самой гонке.

- Гонки проводятся на защищенных от волн водоемах, имеющих достаточные размеры. Дистанция ограничена пятью пенопластовыми буями диаметром 500 мм и имеет форму буквы М.

По сигналу судей все участники должны завести двигатели и запустить модели по дистанции. Полуфинальная ли квалификационная гонка длится 20 минут, финальная – 30 минут. За это время модель каждого участника должна пройти наибольшее количество кругов, обходя последовательно все буи. Остановившуюся на дистанции модель участник может подобрать с помощью лодки и запустить снова. Гонка продолжается. Побеждает судомоделист, прошедший наибольшее количество кругов.

Другая группа моделей – это модели FSR-H. Это более молодой класс моделей, популярный в Украине. Конструкция произвольная, винт полупогруженный. Здесь стартуют одновременно до восьми моделей, причем старт происходит с хода, то есть в момент прохождения стартовой линии (ее важно вовремя пересечь) модели уже должны двигаться по дистанции.

Модели должны пройти 6 кругов за минимальное время. Победитель в гонке получает максимальное количество баллов (400), остальные меньше – в зависимости от занятого в гонке места. Баллы, полученные в каждой гонке (обычно проводится 4-5 гонок), суммируются и побеждает спортсмен, набравший наибольшее количество баллов.

Модели этого класса достигают скорости в гонке более 100 км/ч и более, а американец Энди Браун на ЧМ-2004 в Словении достиг скорости 190 км/ч.

И, наконец, самый молодой, но становящийся все более популярным класс моделей FSR-O. Впервые эти модели соревновались на ЧМ-1998 во Франции. Они представляют собой уменьшенные копии своих прототипов и имеют полупогруженный гребной винт. Эти модели отличаются достаточно сложной механикой, некоторые модели имеют по два двигателя.

Правилами соревнований по экологическим соображениям ограничен шум, производимый работающим двигателем для всех классов моделей. Это контролируется в процессе гонки. Поэтому задача моделиста иметь достаточно эффективный глушитель, не снижающий мощности двигателя.

С целью повышения зрелищности и наглядной демонстрации хода гонок в классах моделей FSR, для визуального информирования зрителей и участников соревнований, информация отображается на специальном табло.