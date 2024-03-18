'Этот Макрон очень странный': чемпионка ОИ из РФ заявила, что Украина должна перестать защищаться

Олимпийская чемпионка Светлана Журова цинично раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона за призывы к перемирию во время Игр-2024. Депутатка Государственной думы выразила абсурдную мысль о том, что России не является агрессорами, а требования о прекращении огня нужно выдвигать Украине.

Об этом Журова заявил в интервью порталу Sport24. Бывшая конькобежка, которая взяла "золото" Олимпийских игр 2006 года в итальянском Турине, назвала желание об установке мира нелепыми, а самого Макрона обвинила в желании и планах противостоять российским военным преступникам.

"Очень нелепо звучит его предложение, когда на эту Олимпиаду не пустили наших спортсменов. Как-то странно выходит, нет? Почему мы должны реагировать на призыв человека, который еще пару недель назад призывал ввести войска третьей страны на фронт СВО (так в РФ позорно называют войну против Украины – ред.)? Как-то лицемерно и странно это все выглядит. Почему Макрон не может адресовать этот запрос украинцам? Этот Макрон очень странный, его слова действительно противоречат друг другу", – сказала Журова.

Главарь Кремля Владимир Путин не менее лицемерно прокомментировал слова Макрона. Он заявил о том, что Россия якобы "хочет "выстроить добрососедские отношения между двумя государствами". А предатель Украины Сергей Карякин назвал "запредельным цинизмом" требовать от РФ перестать убивать украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев с оскорблениями набросился на Эммануэля Макрона из-за идеи об олимпийском перемирии.

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